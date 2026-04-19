إيران: لن نشارك بمفاوضات باكستان طالما استمر الحصار البحري

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن وفداً تفاوضياً من إيران لن يلتقي بالوفد الأمريكي في باكستان "طالما استمر الحصار البحري" في مضيق هرمز.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية ان وزير الخارجية أكد في اتصال مع نظيره الإيراني على ضرورة استمرار الحوار والتواصل.

وأضافت: "وزير الخارجية ونظيره الإيراني اتفقا على إجراء اتصال بين شريف وبزشكيان اليوم".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك بوست إن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيكونان في إسلام آباد، يوم الثلاثاء المقبل، للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع إيران.