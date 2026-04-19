تقرير: فانس سيحضر الجولة المقبلة من محادثات إيران في باكستان

قال البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن"، إن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، سيحضر الجولة المقبلة من المحادثات المتعلقة بإيران في باكستان، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر.

ويأتي ذلك رغم نفي الرئيس دونالد ترامب مشاركة نائبه في هذه الجولة، إذ قال في مقابلة مع برنامج "إم إس ناو" على محطة "إم إس إن بي سي" إن السبب يعود إلى مخاوف أمنية.

وأثارت تصريحات ترامب حالة من التشويش بشأن المسئولين الذين سيحضرون المحادثات في إسلام آباد، حيث قال إن "ممثليه" سيكونون هناك مساء الغد، وفقا لـ "سي إن إن".