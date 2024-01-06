محافظ قنا: حصر وحوكمة أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالة

شدد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على ضرورة متابعة آلية العمل ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة؛ لدعم التخطيط السليم للاستفادة المُثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم؛ لحصر أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات، وسرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز ومُدن المحافظة، ومديري الأملاك ومركز المعلومات والمتغيرات المكانية.

وأضاف الداودي، أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبُل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة حاليًا؛ بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهُم في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي في هذا الشأن.

ووجه بضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي، وضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي لبحث كيفية استغلالها.