جروس يجتمع بالثنائي إيشو وأحمد محمود

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد محمود وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الأبيض على هامش مران اليوم الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة أبو قير للأسمدة المقبلة في دور الـ32 لكأس مصر.

ومنح المدير الفني تعليمات خاصة للثنائي تتعلق بأدوارهما في الملعب وطالبهم بتنفيذ بعض المهام الخاصة خلال مران اليوم استعداداً للقاء المقبل أمام أبو قير للأسمدة في الكأس.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.