قال النائب سليمان وهدان، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، إن الهيئة مكونة من تحالف 30 يونيو، مشيرا إلى أن «تأسيس الحزب بكل هذه التوجهات والأيديولوجيات المتنوعة؛ مغامرة كبيرة؛ ستجعلنا نواصل التحدي؛ للعمل تحت هدف واحد».

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E»:« لا نسعى إلى الحكم كحزب في الظرف الراهن؛ ولكنه مشروع»، مضيفا أن :«لدينا أهداف وطنية، وندرك حجم التحديات الموجودة، نريد أن نكون حزبا يساعد الدولة والحكومة من خلال اختلافنا وتنوعنا، وسنشكل بيت خبرة يضم الجميع، ونمد الحكومة بالأفكار».

وأوضح أن الحوار الوطني كشف عن «فرقة بين الأحزاب السياسية في مصر»، مشيرا إلى أن «الكل منغلق على نفسه في غرف مغلقة.. ولا أحد يسمع الآخر».

ولفت إلى أن «الحزب أحدث حراكا في الشارع السياسي بكل ريف مصر خلال أسبوعين من تأسيسيه»، متابعا: «لاحظنا من خلال مندوبينا الناس فرحانة، ويتواصلون معي يسألوني عن عناوين الشهر العقاري؛ لعمل التوكيلات من أنفسهم».