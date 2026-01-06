ماركا: زيادة الجوائز المالية للسوبر الإسباني

كشف تقرير صحفي إسباني عن قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بزيادة القيمة المالية لجوائز بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن إجمالي الجوائز المالية للبطولة سيرتفع من 19.6 مليون يورو في الموسم الماضي إلى نحو 23 مليون يورو في النسخة الحالية، على أن يتم توزيع المبلغ على الأندية الأربعة المشاركة وفق معايير محددة، تشمل عدد الألقاب المحققة، والتاريخ الكروي لكل نادٍ، إضافة إلى نسب المشاهدة التلفزيونية.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء، بينما يواجه ريال مدريد غريمه أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر يوم الخميس، على أن تُقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

يُذكر أن برشلونة كان قد توج بلقب كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي، عقب فوزه على ريال مدريد في المباراة النهائية.