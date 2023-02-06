أبو الغيط يحذر من خطورة السكوت عن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من خطورة السكوت عن التدهور المستمر في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء تصاعد حملة القمع التي تُمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية، والتي أدت إلى سقوط العشرات من الشهداء والضحايا منذ بداية العام الحالي.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسُبل مواجهة انسداد الأفق السياسي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، إن أبو الغيط انتقد نكوص كل أنصار السلام، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عن تحميل إسرائيل نصيبها من المسئولية عن هذا التصعيد، خاصة في ضوء توجهات حكومتها الحالية نحو توسيع الاستيطان وتشديد الخناق على الفلسطينيين عبر حملات عسكرية متكررة، فضلاً عن الاعتقال وهدم المنازل وغير ذلك من الإجراءات القمعية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.

وذكر المتحدث الرسمي أن الأمين العام استمع خلال اللقاء لموقف الاتحاد الأوروبي كما عرضه المبعوث، وأنه اتفق معه على أن تغييب الأفق السياسي يُعد سبباً رئيسياً في تصاعد وتيرة العنف، مُشدداً على مسئولية المجتمع الدولي عن تغيير هذا الوضع قبل انفجار الموقف على نحوٍ لن يكون في صالح الاستقرار والسلام.