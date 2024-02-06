رادوكانو تضرب موعدا مع أنس جابر في بطولة أبوظبي

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ضربت البريطانية إيما رادوكانو موعدا مع التونسية أنس جابر في الدور الثاني من بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس.

وفازت رادوكانو على التشيكية ماري بوزكوفا بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 /4 و6 /1 في مباراة استغرقت ساعة واحدة و22 دقيقة اليوم الاثنين في الدور الأول.

وقالت رادوكانو "بوزكوفا كانت خصمة صعبة للغاية، من الصعب للغاية مواجهة ماري ، لذا أشعر بسعادة كبيرة لتجاوز ذلك".

وشاركت رادوكانو في ثلاث بطولات هذا العام بعد غيابها عن أخر ثمانية أشهر من العام الماضي عقب خضوعها لعدة جراحات.

وستحاول رادوكانو تجاوز جابر والتأهل لدور الثمانية للمرة الأولى هذا الموسم.

وقالت رادوكانو عن جابر "إنها المرشحة المفضلة بين الجماهير بالتأكيد، أحب أنس حقا، لقد احتضنتني عندما بدأت مسيرتي".

وفي مباريات أخرى فازت الأمريكية أشلين كروجر على مواطنتها بيرناردا بيرا 6 /2 و5 /7 و6 /3 والبرازيلية بياتريز حداد مايا على الصينية أتشيو وانج 6 /2 و7 /6 والروسية داريا كستكينا على الفرنسية ديان باري 6 /4 و5 /7 و6 /4.