برلين وباريس واثقتان من مشاريع الدفاع المشترك

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، إنهما متفائلان بشأن برنامجين للدفاع المشترك قيد التطوير حاليا وهما نظام القتال الجوي المستقبلي ونظام القتال البري الرئيسي.

وقال شولتس بعد محادثات مع أتال في برلين مساء اليوم الاثنين، :"أريد أن أقول بصراحة إنني أرى كلا المشروعين يحرزان تقدما جيدا وأن التعاون بين بلدينا مكثف للغاية".

وأعرب أتال أيضا عن اعتقاده في إمكانية إحراز تقدم في المبادرتين.

ومن المفترض أن يخلف نظام القتال البري الرئيسي دبابات القتال الرئيسية الألمانية ليوبارد والفرنسية لوكلير، وإنها ستكون جاهزة للعمل خلال العقد المقبل.