أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني المصري، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة.

حسام حسن اجتمع اليوم مع وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، للاتفاق على تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وكتب اتحاد الكرة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطاريء الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.. كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ للمنتخب».

وكان اتحاد الكرة فسخ تعاقده مع المدرب البرتغالي بعد فلشه مع المنتخب في بطولة أمم إفريقيا «كوت ديفوار 2023»، والخروج من دور الـ16 بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية 8-7 بركلات الترجيح.

واتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام حسن لتولي تدريب المنتخب لمدة موسمين ونصف الموسم، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.