قبل عدة أسابيع، كشف أطباء أمريكيون النقاب عن إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بسرطان البروستاتا، ليضعوا حداً للغموض الذي أحاط بدخوله المستشفى، ولم تمض فترة طويلة حتى أعلنت الرئاسة في ناميبيا بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان 4 فبراير، وفاة الرئيس حاجي جينجوب عن عمر ناهز 82 عاما إثر معاناته من السرطان.



وبعد يومين فقط، جاء إعلان قصر باكنجهام أمس إصابة الملك تشارلز الثالث بمرض السرطان، وذلك بعد أقل من عام ونصف العام على خلافة والدته إليزابيث الثانية على عرش بريطانيا وتسعة أشهر على تتويجه.



أصاب السرطان العديد من الزعماء والقادة السياسيين حول العالم، وفيما يلي تفاصيل عن بعض هؤلاء القادة الذين صارعوا السرطان:



* الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز



في مارس 2013، أعلن نائب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، رسميا وفاة الرئيس هوجو شافيز عن عمر يناهز الثامنة والخمسين بعد صراع دام سنتين مع مرض سرطان القولون.



وكان شافيز، وهو أكثر زعيم مثير للجدل في أمريكا الجنوبية، قد فاز بالرئاسة الفنزويلية أول مرة عام 1998، وفاز بولاية رابعة في الانتخابات التي أجريت في أكتوبرعام 2012.



* رئيس باراجواي فرناندو لوجو



تم تشخيص إصابة لوجو بسرطان لمفومة لاهودجكينية، الذي يحدث في الجهاز الليمفاوي في أغسطس 2010. وخضع الرئيس لأربعة أشهر من العلاج الكيميائي وقال الاطباء أن السرطان كان خامدا في نوفمبر 2010.



* ديفيد طومسون رئيس وزراء باربادوس



جرى تشخيص إصابة طومسون بسرطان البنكرياس في سبتمبر 2010، وهو مرض غالبا ما يكون مميتا. وتلقى رئيس الوزراء العلاج الطبي في الولايات المتحدة لكنه توفي في أكتوبر 2010 وكان عمره 48 عاما.



* الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران



جرى تشخيص إصابة ميتران بالسرطان ولم يكن مضى وقت طويل على انتخابه رئيسا في عام 1981. لكنه لم يكشف عن هذه المعلومات حتى أجرى عملية جراحية في عام 1992.



وفي عام 1994، خضع ميتران لجراحة ثانية في البروستاتا وأعقبها علاج كيميائي. وقال إنه سيستقيل اذا أصبح الألم لا يحتمل.



ورغم أن ميتران اضطر إلى تقليص أنشطته من سبتمبر 1992 وكان ضعيفا جدا في الأشهر التسعة الأخيرة في منصبه إلا أنه ظل بكامل قواه الذهنية. وأكمل ميتران فترتي رئاسة الواحدة من سبع سنوات ليصبح أطول رؤساء فرنسا شغلا للمنصب.



* الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو



في أبريل 1974 توفي بومبيدو وهو في السلطة بسبب نوع نادر من السرطان يصيب خلايا البلازما. وكانت وفاته صدمة للجمهور الذي أبلغ أن الرئيس كان يعاني نوبات متكررة من الانفلونزا. وتوفي بومبيدو في عهد كان الحديث فيه عن صحة الرئيس من المحرمات.



* شاه ايران محمد رضا بهلوي



دفع اندلاع الثورة في إيران، الشاه محمد رضا بهلوي إلى مغادرة طهران في ينايرعام 1979. ولجأ إلى الخارج في وقت لاحق وكان يعالج من مرض سرطان الغدد اللمفاوية في الولايات المتحدة. وتوفي الشاه في المنفى بمصر في يوليو 1980.



* الرئيس التشيكي فاتسلاف هافل



كان فاتسلاف هافل مدخنا شرها وأجريت له جراحة في عام 1996 لإزالة جزء من الرئة اليمنى بعد الإصابة بالسرطان. وأعيد انتخابه رئيسا بعد ذلك بعامين وتنحى عام 2003 في ختام ولايته. وتوفي هافل في ديسمبر 2011.



* الرئيس الأمريكي رونالد ريجان



في عام 1985 خضع ريجان لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني حميد في القولون. وأدى ذلك إلى أول استحضار للرئيس بالإنابة من تعديل المادة 25 في الدستور الأمريكي. واستمرت الجراحة ثلاث ساعات فقط واستأنف ريجان توليه سلطات الرئاسة في وقت لاحق من ذلك اليوم.



وفي أغسطس 1985، خضع لعملية جراحية لازالة خلايا سرطان الجلد في أنفه. وفي أكتوبر تمت إزالة مزيد من خلايا سرطان الجلد التي تم الكشف عنها في أنفه. أكمل ريجان فترتي رئاسة كل منهما أربع سنوات عام 1989 وتوفي عام 2004.