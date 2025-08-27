السودان: 1210 إصابات جديدة بالكوليرا بينها 36 وفاة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل 1210 إصابات جديدة بالكوليرا بينها 36 وفاة خلال أسبوع.

وأفادت الوزارة في بيان، بارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا إلى 102 ألف و831 بينها 2561 وفاة منذ بدء الوباء في أغسطس 2024، وذلك بعد "تسجيل 1210 إصابة جديدة بينها 36 حالة وفاة خلال أسبوع".

وأشارت إلى انخفاض الإصابة في بعض الولايات وارتفاعها في أخرى دون تحديدها.

وفي 6 أغسطس الجاري، أكدت منظمة الصحة العالمية رصد إصابات بوباء الكوليرا في كل الولايات السودانية الـ18.

وتتزامن الكوارث الصحية في السودان هذه الأيام مع معاناة السودانيين جراء حرب مستمرة بين الجيش و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023.

وخلّفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.