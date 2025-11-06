إغلاق مؤقت لمطار هانوفر الألماني بعد رصد طائرة مسيّرة قرب مدرج الهبوط

أُوقفت الرحلات مؤقتا في مطار هانوفر الألماني مساء الأربعاء بعد رصد طائرة مسيرة بالقرب من المطار، وفق ما أفادت به الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المطار أُغلق من الساعة 2200 حتى الساعة 2245 بالتوقيت المحلي (2100 - 2145 بتوقيت جرينتش) بعدما أبلغ أحد الطيارين أثناء اقترابه من المطار عن رؤيته لطائرة مسيرة.

وبحسب النتائج الأولية، كانت الطائرة المسيّرة تحلق فوق منطقة صناعية مجاورة.

وأضاف المتحدث أن ثلاث طائرات جرى تحويل مسارها، بينما تمكنت رحلات أخرى من الإقلاع والهبوط لاحقا بعد تأخيرات.

وكانت إحدى الطائرات المحولة قادمة من فرانكفورت وتم توجيهها إلى هامبورج، بحسب معلومات (د ب أ). ولم يكن متحدثو المطار متاحين في البداية للتعليق.

وشهدت مطارات ألمانية أخرى في الأيام الماضية اضطرابات مماثلة بسبب رصد طائرات مسيرة. فمساء الأحد، توقفت الرحلات في مطار بريمن لمدة تقارب الساعة بعد رصد طائرة مسيرة، كما أُغلق مطار برلين براندنبورج مساء الجمعة لمدة ساعتين تقريبا للسبب نفسه.

وتعد الطائرات المسيرة خطرا على السلامة الجوية بالقرب من المطارات، حيث يُحظر تشغيلها ضمن دائرة نصف قطرها 5ر1 كيلومتر من المدارج لأنها قد تعيق عمليات الإقلاع والهبوط. وتعد هذه الانتهاكات جرائم يعاقب عليها القانون باعتبارها "تعريضا لحركة الطيران للخطر".

وبحسب تقرير حول نشاط الطائرات المسيّرة، سجّلت هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية حتى نهاية أغسطس/آب أربع حوادث مرتبطة بطائرات مسيّرة في كل من مطاري بريمن وهانوفر.