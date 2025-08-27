موقف ثلاثي دفاع الأهلي من مواجهة بيراميدز

كشف أحمد شوبير، الإعلامي بقناة الأهلي موقف ياسر إبراهيم ومحمد شكري وياسين مرعي، ثلاثي الفريق الأول بالنادي، من مواجهة بيراميدز، المُقرر إقامتها لحساب منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي فريق بيراميدز في التاسعة مساء يوم السبت القادم، على ملعب السلام، لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وأوضح أحمد شوبير عبر برنامجه على قناة الأهلي أن الثلاثي، ياسر إبراهيم، ومحمد شكري، وياسين مرعي، لن يلحق بمباراة الفريق القادمة أمام بيراميدز.

وأشار أحمد شوبير إلى أن الثلاثي الدفاعي للأهلي سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق، عقب مباراة بيراميدز القادمة، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات، بعد فترة الأجندة الدولية.

وكان النادي الأهلي قد تعادل سلبيًا في ثالث مبارياته بالدوري أمام غزل المحلة، وهو التعادل الثاني للفريق هذا الموسم، بعد التعادل بهدفين لمثلهما أمام مودرن سبورت، في الجولة الأولى.