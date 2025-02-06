إنريكي: سان جيرمان أفضل بدون مبابي

أشاد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان كثيرا بلاعبيه، مؤكدا أنه عازم على مواصلة سلسلة النتائج القوية والأداء المميز منذ بداية العام الجاري 2025.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "كنت شجاعا في أواخر الموسم الماضي عندما صرحت بأننا سنكون أفضل على مستوى الدفاع والهجوم بعد رحيل مبابي، وقد نجحنا في ذلك بالفعل، وأنا سعيد بذلك".

وأضاف: "بالطبع كنت لا أتمنى رحيل مبابي فهو لاعب مهم ومحبوب من الجميع، ولكن كما أكدت دائما أن هدفي هو تكوين فريق يضم العديد من اللاعبين القادرين على إحراز الأهداف، وليس الاعتماد على لاعب واحد فقط يسجل 40 هدفا في الموسم".

وتابع المدرب الإسباني: "لا أحتاج لمراجعة الأرقام، ولكننا بالفعل من أفضل الأندية الأوروبية على مستوى معدلات الركض، وأرى ذلك في إيقاعنا القوي والسريع وخلق الكثير من الفرص في كل مباراة، وقدراتنا البدنية القوية التي تجعلنا نلعب مباراة كل 3 أيام".

وأشار المدير الفني لسان جيرمان: "لقد تحسن أداء ونتائج الفريق بعد العودة من إجازة الكريسماس، ونسعى لمواصلة ذلك، وفي بداية الموسم لعبنا مباريات جيدة للغاية في دوري الأبطال ولكن كنا نفتقد للكفاءة أمام المرمى".

وانتقل إنريكي للحديث عن عثمان ديمبلي، قائلا: "أعرف بصمته جيدا منذ كان لاعبا في برشلونة، فهو لاعب مميز هجوميا وملتزم بالمهام الدفاعية، ولكن لا أريد منه تسجيل الأهداف أو التمريرات الحاسمة بل أدوار وبصمة أخرى إضافية بأن يكون قائدا في الملعب، لأن بإمكانه أن يكون أحد قادة الفريق".

وأشار في سياق آخر إلى أن الوعكة التي تعرض لها أشرف حكيمي لا تبدو مقلقة، قائلا "سنحسم موقفه صباح الجمعة بشأن مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة موناكو غدا".

وشدد إنريكي: "مباراة موناكو تبقى صعبة لأنه فريق منظم وأحد منافسينا المباشرين، كما أنني لا أريد مواجهة بريست مجددا في كأس فرنسا، لأن الفريقين من أكثر الفرق التي ترهقني في العمل على دراستها والتعامل معها فنيا".

ولفت: "لا تشغلني الأرقام، ولا أستهدف الفوز بلقب الدوري بدون هزيمة بل هدفنا الأكبر هو التتويج بالألقاب فقط".

وأتم لويس إنريكي تصريحاته: "كفاراتسخيليا لاعب جديد منضم للفريق ولم يشارك لفترة في المباريات قبل وصوله، لذا هو بحاجة لوقت من أجل الانسجام مع زملائه الجدد، ولا داع للقلق بشأنه".