جالانت: أعطينا أوامر للجيش بقتل الأسرى مع آسريهم

قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف جالانت إنهم "وجهوا أوامر للجيش بقتل الأسرى مع الآسرين".

وبحسب وكالة معا الفلسطينية، قال جالانت: "أعطينا أوامر للجيش باستخدام إجراء هانيبال أي بقتل أسرى مع آسريهم"، مضيفا أن "اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى كان بمثابة تفجير للأوضاع".

وتأتي هذه التصريحات بينما من المتوقع اتخاذ قرارات مهمة الأسبوع المقبل، بعد عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة.

وسيعقد الكابنيت اجتماعا في بداية الأسبوع، على أن يعقد اجتماع الحكومة، مساء يوم الأحد. وفي هذه الاجتماعات سيتم اتخاذ قرارات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، وما إذا كان هناك تقدم، وما هو الإطار الذي ستسير عليه المحادثات.

وتستعد إسرائيل لإرسال فريق تفاوض إلى قطر لتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة الأسرى. وسيكون هذا وفد مستوى ثاني وبتفويض محدود.

وفي الوقت نفسه، تعترف إسرائيل بأن حماس تعمل بكل قوة للحفاظ على حكمها في قطاع غزة، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.