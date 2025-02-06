محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز بملف التقنين واسترداد أراضي الدولة

ترأس اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الاجتماع التنسيقي؛ لمتابعة معدلات الإنجاز بملف التقنين واسترداد أراضي الدولة.

وأعطى "كمال"، مهلة لمدة شهر للانتهاء من ملف التقنين بشكل كامل بحيث يتم مضاعفة المجهود للوصول إلى المستهدف بنهو كافة الملفات المتبقية.

وتابع: "أننا لن نسمح على الإطلاق بالأيادى المرتعشة فى إتخاذ القرار وتنفيذ الإجراءات الإدارية وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة".

وناشد محافظ أسوان، أصحاب الطلبات سرعة إنجاز كل الإجراءات المتعلقة بسداد المقدمات المالية، والأقساط المتأخرة عليهم، لافتاً إلى أنه في حالة عدم الجدية سيتم إدراجهم في حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة.