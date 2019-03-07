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ارتفاع قياسي في العجز بالميزان التجاري الكندي

أوتاوا - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 6 مارس 2019 - 10:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مارس 2019 - 10:36 م

ارتفع العجز في الميزان التجاري الكندي إلى مستوى قياسي بلغ 4.6 مليار دولار في ديسمبر 2018، مقابل ملياري دولار في نوفمبر الماضي، وفق وكالة الإحصاء الكندية.

وأرجعت وكالة الإحصاء الكندية اليوم الأربعاء، هذا الارتفاع الشديد في العجز التجاري في شهر ديسمبر إلى تدهور أسعار النفط الخام، ما جعل قيمة الصادرات الكندية من منتجات الطاقة تتراجع بنسبة 21,7% لتبلغ 6.4 مليارات دولار، والقيمةَ الإجمالية للصادرات تتراجع بنسبة 3,8% لتبلغ 46.3 مليار دولار.

وتراجعت القيمة الإجمالية الشهرية للصادرات الكندية بنسبة 9.8% (5 مليارات دولار) منذ شهر يوليو الماضي، مع تراجع قيمة منتجات الطاقة المصدرة.

وسجلت الصادرات من الطائرات وسائر وسائل النقل وقطع غيارها ارتفاعا بنسبة 16% لتبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار، ما أسهم في الحد من التراجع في القيمة الإجمالية للصادرات.


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