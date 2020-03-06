إسرائيل تغلق بيت لحم بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الخميس إغلاق مدينة بيت لحم الفلسطينية بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا بعد الإعلان في وقت سابق عن إصابة 7 أشخاص بالمرض داخل المدينة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية عن بينيت قوله أنه سيجري تنفيذ القرار بالتنسيق بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، حيث سيتم تقييد تنقل الإسرائيليين والفلسطينيين من وإلى المدينة وأن تنفيذ القرار بدأ من مساء الخميس وحتى إشعار أخر.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر أمس مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما أعلن رئيس الوزراء محمد اشتيه تعطيل المدارس والجامعات، وإلغاء كافة الحجوزات للسياح في الفنادق وإلغاء كافة المؤتمرات في الأراضى الفلسطينية.

جاء ذلك عقب إعلان وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ثبوت إصابة سبعة فلسطينيين بالفيروس في بيت لحم بالضفة الغربية، وأن المصابين قيد العلاج في الحجر الصحي.

وذكرت أن المصابين هم عاملون في فندق تم على ما يبدو انتقال العدوى إليهم من وفد يوناني زار بيت لحم نهاية الشهر الماضي.