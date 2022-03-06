محافظ الأقصر يتفقد مدرسة ومحطة صرف ضمن مشروعات حياة كريمة بقرية الديمقراط

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية الديمقراط بمدينة أرمنت، والتي تقوم بأعمالها الهيئة العربية للتصنيع ويجري تنفيذ شبكات الانحدار وخطود الطرد بها تمهيدًا لتسليمها بنهاية 30 يونيو العام الجاري حيث تم الانتهاء من تنفيذ نسبة 65 % من إجمالي أعمال إنشاء المحطة.

كما تفقد ألهم مدرسة قرية الديمقراط الابتدائية والتي تم الانتهاء من كل أعمال رفع كفاءتها ضمن مبادرة حياة كريمة؛ حيث تضم عدد 8 فصول ورياض أطفال ومكاتب إدارية وغرف ملحقة وملعب.

وأكد المحافظ أنه تم إنجاز نسب كبيرة من مشروعات حياة كريمة بمركزي إسنا وأرمنت لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على المباني والمنشأت وجميع المشروعات التي ستعمل على تقديم الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم معربًا عن تقديره لجميع الأجهزة والشركات العاملة بالمشروعات.

وطالب ألهم بتكثيف الجهود لإنجاز المشروعات التنموية في القرى المدرجة ضمن المبادرة مؤكدًا أن المبادرة هي مشروع القرن الذي يغير وجه الحياة في ريف مصر.