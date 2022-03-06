استمرار غياب طارق حامد عن قائمة الزمالك أمام الجونة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه المدرب العام عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكر معلق الليلة استعدادا لمواجهة الجونة المقر لها الثامنة مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت القائمة استمرار غياب طارق حامد نجم خط الوسط وذلك بسبب عدم اكتمال جاهزيته بعد إصابة الركبة التي لحقت به في ديسمبر الماضي.

وجاءت القائمة التي ضمت ٢٢ لاعب، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - اسلام جابر - ماجد هاني - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - سيف جعفر

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - سيف الجزيري

ويسعد الزمالك لمواجهة الجونة في الثامنة مساء غد الاثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.