إجراء 3758 عملية جراحية خلال شهرين في المنيا

أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إجراء 3758 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات منذ بداية شهر يناير حتى نهاية فبراير 2023، ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ونجحت مديرية الصحة في إجراء 44 ألفا و134 عملية جراحية منذ بداية المبادرة.

وأكد إجراء 3758 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات منها: 2365 عملية جراحة عيون، و240 جراحة مخ وأعصاب، و202 عملية جراحة الأورام، و759 قسطرة قلبية، و64 جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية، و32 قلب مفتوح، و75 جراحة العظام، و21 قسطرة بالمخ.

وأوضحت الدكتورة إيريني عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تنفذ بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة: "المنيا العام، ورمد المنيا، وملوي التخصصي، والتأمين الصحي، وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، وأورام المنيا، والمنيا الجامعي، والكبد والجهاز الهضمي الجامعي، والقلب والصدر الجامعي، والمنيا الجامعي للنساء والأطفال، الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، ومصر المحبة، والراعي الصالح بسمالوط، ودار الهلال التخصصي، ومركز النيل الدولي للعيون، وسمالوط التخصصي، والمنيا الوطني، والصفوة ببني مزار، ورمد بني مزار، ودير مواس التخصصي.