أشاد الإعلامي عمرو أديب، بإعلان الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن حفل غنائي ضخم تحت عنوان ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة، 8 مارس الجاري على خشبة مسرح أبوبكر سالم.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن الحفل يقام بعد غد في الرياض، على شرف وإبداع الموسيقار الكبير هاني شنودة، بمناسبة إتمامه 80 عامًا في أبريل المقبل.



ولفت إلى أن «شنودة» وعددًا من الموسيقيين الآخرين، لهم دور في تطور الموسيقى المصرية، قائلًا إنهم أحدثوا «ثورة» في الموسيقى، أواخر الثمانينيات والتسعينيات.



وأشار إلى أن الموسيقار له أياد بيضاء على أغلب الأصوات العظيمة الموجودة على الساحة، وعلى رأسهم محمد منير وعمرو دياب، لافتًا إلى أن الهيئة تقدم أعمال «شنودة» بصبغة جديدة.



وذكر أن الحفل سيجتمع فيه محمد منير وعمرو دياب للمرة الألى، من أجل غناء أغاني هاني شنودة، مشيرًا إلى أن الحفل لا يكتمل إلا بأنغام، سفيرة وصوت مصر.



وأعلن أن الليلة تضم العديد من المفاجآت، وتشهد مشاركة أكثر من 10 فنانين، متابعًا: «هاني فرحات بقاله شهرين يعمل على كتابة النوتات؛ لتجديد الموسيقى التي نحبها وكذلك العالم العربي».



وأكمل: «مين ميحبش يحضر تجربة زي دي؟ خليني أوضح ليه بقول تركي آل الشيخ؟ في ناس كتير بتقول آه التطبيل، لكن لا الراجل ده بيشتغل بإيده، بيشتغل في الحاجة بإيده وبيحط رؤية، وبيبقى عاوز حاجة».









وأعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن حفل غنائي ضخم تحت عنوان ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة، 8 مارس الجاري على خشبة مسرح أبوبكر سالم، ويعتبر من أضخم حفلات موسم الرياض، ويجتمع فيه بالغناء لأول مرة كل من الكينج محمد منير والهضبة عمرو دياب، وأحمد عدوية، ومي فاروق، وأنغام، ومصطفى حجاج، وفرقة كايروكي بقيادة أمير عيد وكوكبة من المطربين.