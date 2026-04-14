منسقة أممية تحذر من أزمة مهملة في السودان وتنتقد صمت العالم

حذرت منسقة الأمم المتحدة في السودان دينيز براون، أمس الإثنين من تحول الحرب في السودان إلى "أزمة مهملة"، مشيرة إلى دوامة من العنف الجنسي والنزوح والقتلى في الفاشر والدلنج، منتقدة ضعف استجابة المجتمع الدولي ونداء تمويل لم يلب سوى جزئيا.

وفي إحاطة إعلامية عبر الفيديو، قالت براون: "نحن فعلا في دوامة في السودان، مع تكرار أعمال العنف الجنسي وتكرار عمليات النزوح وتكرار سقوط قتلى. ويخال لنا أننا عالقون في دوامة تكرار"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأضافت: "فيما تثير الأمم المتحدة علنا مسألة هذه الفظاعات وتكررها، يبقى السؤال المطروح لماذا لم ينتفض العالم بشكل كاف للتحرك؟ وما الذي ينبغي أن يحصل بعد لاستفاقة الضمائر ولفت الانتباه؟".

وعادت براون للتذكير بوضع سكان الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، التي سيطرت عليها ميليشيا الدعم السريع في أواخر أكتوبر الماضي.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، قتل ما لا يقل عن 6 آلاف شخص خلال الأيام الثلاثة الأولى من الهجوم على المدينة.

غير أن براون لفتت إلى أنه "لا يعرف بعد العدد الفعلي للقتلى والمفقودين والمعتقلين"، ونبهت أيضا إلى تدهور الأوضاع في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان التي تتعرض لـ"هجمات يومية" وتعذر وصول قوافل المساعدات الأممية إليها.

ومنذ 15 أبريل 2023، تمزق السودان حرب بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 11 مليون شخص، ودفعت البلاد –وفق الأمم المتحدة– إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وصرحت براون "إنها أكبر أزمة وأكثرها تعقيدا. ولا بد من التركيز على سبل إيجاد حل"، و"تمويل الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية" للسكان في انتظار تسوية.

واختتمت بدعوة المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع الحرب في السودان بوصفها "أزمة منسية" بل "أزمة مهملة"، خاصة في ظل أن نداء أممي لجمع 2.9 مليار دولار لصالح السودان العام الحالي لم يمول سوى بنسبة 16% مع تراجع المساعدات الإنمائية عالميا.