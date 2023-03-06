مجلس حكماء المسلمين يُعرِب عن تضامنه مع مسلمي الروهينجا ضحايا حريق بنجلاديش

أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن تضامنه مع مسلمي الروهينجا ضحايا الحريق الضخم الذي وقع في مخيم للاجئين في بنجلاديش.

ودعا مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم الدعم العاجل ومد يدِ العون للمتضررين جراء هذا الحادث الأليم، الذي أسفر عن تضرر آلاف الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى.

وطالب مجلس حكماء المسلمين الهيئات والمنظمات الدولية بضرورة العمل بشكل عاجل على إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها مسلمو الروهينجا الذين فروا من ويلات التطهير العرقي والإبادة الجماعية