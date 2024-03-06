﻿﻿اتحاد طلاب مدارس مصر: مد جدول الثانوية العامة 7 أيام عن الأعوام السابقة للتكافؤ بين الشعب

قال اتحاد طلاب مدارس مصر، إن اجتماعه مع وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي كان مثمرا وعاد بالنفع على طلاب الثانوية العامة، مضيفا أنه تم مد جدول الثانوية العامة عن الأعوام السابقة ٧ أيام لمراعاة كل الشعب والتكافؤ بينها.

وأضاف الاتحاد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه تم وضع يوم فصل زمني بين المواد غير المضافة للمجموع على غير الأعوام السابقة.

حضر الاجتماع مع وزير التعليم وفد اتحاد طلاب مدارس الجمهورية من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس مصر ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بقيادة أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية أمير رشاد، وأمين مساعد اتحاد طلاب مدارس الجمهورية سما شاكر، ومن كل قطاع اثنين ممثلين عن القطاع لمناقشة وضع جدول الثانوية العامة.

كان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي قد أعلن جدول امتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ 10 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع الكلي للطالب، مؤكدا أن الجدول يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

وأضاف أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، متابعا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف أيضا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

واستعرض الوزير الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

وأكد أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات العام الحالي إجراءات مكثفة وأكثر تطورا لمواجهة ظاهرة الغش بكل أشكاله.

وشدد الوزير على أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها، مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل، وأكد مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأوضح حجازي أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.