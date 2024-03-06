كلية الحقوق بجامعة أسيوط تعقد دورة تدريبية حول صياغة العقود وصحف الدعاوى

نظم مركز الدراسات القانونية لخدمة المجتمع بكلية الحقوق جامعة أسيوط، دورة تدريبية حول: «صياغة العقود، وصحف الدعاوى»، وذلك لتنمية قدرات الطلاب، وصقلهم بأهم الخبرات المهنية، والعملية، واستجابة لاحتياجات الجهات الإدارية لتقديم الدعم القانوني، وذلك تحت رعاية رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي، وعميد الكلية، الدكتور دويب حسن.

واستهلت الدورة أعمالها بجلسة افتتاحية، حضرها نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود عبدالعليم، وعميد الكلية، الدكتور دويب حسين صابر، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور معمر رتيب محمد، وأستاذ ورئيس قسم القانون المدني بالكلية، الدكتور خالد جمال، ومدير مركز الدراسات القانونية، الدكتور عثمان عبد القادر، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس، وحشد من الطلاب.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الجامعة في إعداد كوادر مدربة قادرة على تقديم الدعم القانوني، ودراسة مشكلات المجتمع على المستوى المحلي، والقومي، وتقديم الحلول القانونية اللازمة، بالتعاون مع الهيئات المختصة، مضيفاً أن الدورة التدريبية تأتي استجابة لاحتياجات الجهات الإدارية؛ لتقديم الدعم القانوني، في إطار حرص الجامعة على توجيه مراكزها ووحداتها الخاصة؛ لخدمة الأهداف الوطنية؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، وتعظيم دورها الريادي في خدمة أغراض التنمية المستدامة، وتحقيق الإستراتيجية الوطنية.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم، أن مركز الدراسات القانونية ينظم الدورات التدريبية في المجالات القانونية، ويعقد الندوات والمؤتمرات التي تسهم في حل مشكلات المجتمع على المستوي المحلي، أو القومي، مشيداً بدور المركز ، لتنمية الوعي القانوني للطلاب والباحثين والمجتمع المحيط والتفاعل مع مشكلاته، ووضع الحلول القانونية المناسبة والفاعلة فى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور دويب حسين صابر، إن دورة «صياغة العقود، وصحف الدعاوى»، تتناول عدة محاور منها، التعريف بأصول صياغة العقود بأنواعها المختلفة، وكذلك كسب مهارات صياغة صحف الدعاوي القضائية، ويحصل المتدرب علي شهادة بحضور الدورة التدريبية معتمدة من جامعة أسيوط، والمركز، فضلاً عن صقل مهارته في هذا الإطار، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على فرصه التنافسية في سوق العمل.

وقال الدكتور عثمان عبد القادر، إن مركز الدراسات القانونية يقدم الاستشارات القانونية للجهات الإدارية سواء في ذلك المحافظات، والهيئات الحكومية، وقطاع الأعمال، ووحدات البنوك المصرية، والأجنبية، وغيرها، ويشارك في مجالات التحكيم، والتسوية الودية للمنازعات، مشيراً أن المركز سوف يعقد العديد من الندوات والدورات التدريبية خلال الفترة القادمة تلبية لاحتياجات المجتمع، وتحقيقاً للدور التنويرى المستمر لجامعة أسيوط.