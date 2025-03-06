وزير جيش الاحتلال يأمر باستخدام سفن الاحتجاج للإخلاء الطوعي من غزة

تخطط إسرائيل للاستيلاء على سفن المحتجين المتوقع وصولهم إلى غزة واستخدامها لمبادلة "المتظاهرين" بسكان غزة من أجل الإخلاء الطوعي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".

وأصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، تعليماته للجيش بإجراء عملية تبادل بين المحتجين الذين سيصلون في سفن الاحتجاج إلى ساحل غزة والسكان الراغبين في مغادرة غزة: "أي شخص يأتي للتظاهر على ساحل غزة - سنرسله إلى غزة وسنستخدم السفن لإخلاء سكان غزة الراغبين في الإخلاء طواعية".

خلال مناقشة تقييم الوضع التي عقدها الوزير كاتس اليوم، قيل إنه من المتوقع وصول قوارب احتجاجية تحمل متظاهرين إلى ساحل غزة.



وأضاف كاتس: "أصدرت تعليماتي لقوات الجيش بالسماح لسفن الاحتجاج بالوصول إلى سواحل غزة، وإنزال المتظاهرين إلى داخل غزة، والاستيلاء على السفن ونقلها إلى ميناء أسدود حتى تتمكن إسرائيل من استخدامها لإجلاء سكان غزة المعنيين بالهجرة من غزة".