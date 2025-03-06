رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد التزامه بالقضاء على حماس وإعادة المختطفين

التقى رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، اليوم الخميس، مع رؤساء السلطات المحلية في غلاف غزة، بمشاركة قائد القيادة الجنوبية، وقائد القيادة الجنوبية المقبل، وقائد قيادة الجبهة الداخلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «رئيس الأركان تحدث خلال اللقاء، مع رؤساء السلطات، وشكرهم على التعاون المهم، حيث أكد التزام الجيش بأمن المنطقة وإعادة الثقة، إلى جانب القضاء على حماس وإعادة المختطفين».

وخلال مراسم تنصيبه أمس، أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زامير، أن مهمة هزيمة حماس لم تكتمل.

وأضاف: «هذه ليست ولاية مثل كل الولايات، بل هي لحظة تاريخية، لقد تلقت حماس ضربة قاسية، ولكنها لم تُهزم بعد».

وتولى إيال زمير رئاسة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، خلفاً لهرتسي هاليفي، الذي استقال بسبب فشله في منع هجمات 7 أكتوبر 2023.

ورقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، زمير (59 عاماً) إلى رتبة فريق قبل توليه المنصب، في مراسم تسليم وتسلم جرت في تل أبيب بين زمير وهاليفي، ليصبح زمير الرئيس 24 لهيئة الأركان الإسرائيلية.