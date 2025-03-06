إصابة ضابط فلسطيني أثناء تفكيك مخلفات إسرائيلية في شمال غزة

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، اليوم الخميس، إصابة ضابط بهندسة المتفجرات أثناء تفكيك أجسام من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة شمال غزة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "أصيب مساء أمس ضابط بهندسة المتفجرات في محافظة شمال غزة بجروح متوسطة، أثناء القيام بواجبه في تفكيك أجسام من مخلفات الاحتلال، عقب تلقي قسم هندسة المتفجرات اتصالا يفيد بإصابة 3 فتية جراء انفجار جسم مشبوه شرق مخيم جباليا".

وأهابت الوزارة، بالمواطنين إلى الابتعاد عن أية أجسام غريبة أو مخلفات حربية، والإبلاغ الفوري عنها حرصاً على سلامتهم.

وناشدت المؤسسات الدولية المعنية، بـ"إدخال معدات الحماية الشخصية لعناصر هندسة المتفجرات، الذين يخاطرون بحياتهم ويعملون دون توفر أدنى الإمكانات أو معدات السلامة الشخصية".