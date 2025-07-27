حماس: خطة الاحتلال بشأن الإنزال الجوي إدارة للتجويع لا لإنهائه وتمثل جريمة حرب

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن خطة الاحتلال المتعلقة بعمليات الإنزال الجوي والتحكم بما يسمى بـ"الممرات الإنسانية"، تعد سياسة مكشوفة لإدارة التجويع، لا لإنهائه، وتهدف إلى فرض وقائع ميدانية قسرية تحت نيران القصف والجوع.

وأكدت الحركة في بيان صحفي صدر اليوم الأحد أن هذه الخطة تُعرّض حياة المدنيين للخطر وتهين كرامتهم، بدل أن توفّر لهم الحماية والإغاثة الشاملة.

وأضافت حماس أن خطوات حكومة "مجرم الحرب نتنياهو" لفرض واقعٍ وآلياتٍ لا إنسانية في إدارة المساعدات، والتي تسببت في استشهاد أكثر من ألف مدني وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، تُشكل "جرائم حرب موصوفة" بموجب القانون الدولي.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف هذه السياسات التي تُمارَس بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، مشددة على ضرورة فتح ممرات إنسانية حقيقية وآمنة، بعيدًا عن سيطرة الاحتلال وشروطه المجحفة.