طالب السيناتور الأمريكي البارز، بيرني ساندرز كل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونجرس بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، وذلك على خلفية التطهير العرقي الذي تمارسه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال ساندرز في منشور على حسابه بمنصة "إكس" إن "إسرائيل تتعمد تجويع الأطفال وتدمير مدينة غزة بالقنابل والجرافات"، مضيفا أن "الكثير من هذا الرعب يتم تمويله من دافعي الضرائب الأمريكيين".

وتابع: "على (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب والكونجرس أن يقفا أخيرا في وجه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو واللوبي الإسرائيلي (إيباك)".

ومضى قائلا: "لا مزيد من التطهير العرقي. لا مزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل".

في سياق متصل، قررت عضو مجلس الشيوخ بولاية أوهايو، بيث ليستون إلغاء رحلة كانت مقررة إلى إسرائيل.

وقالت ليستون في منشور على منصة "إكس" : إنها كانت تأمل في طرح أسئلة صعبة على الحكومة الإسرائيلية بشأن أفعالها، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية في غزة"، معربة عن امتنانها للناخبين الذين ساعدونها على إدراك ضرر هذه الرحلة.

وأوضحت ليستون، أنها قررت أنها لم تكن بحاجة فقط إلى الحذر من البروباجندا، بل كانت هي نفسها البروباجندا في هذه الرحلة الممولة.

وأشارت إلى أنها لم ترغب في أن يتم استخدامها كأداة لدعم أفعال الحكومة الإسرائيلية، لذلك ألغت الرحلة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.