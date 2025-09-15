الذخائر العنقودية تواصل حصد الأرواح رغم حظرها في أكثر من 100 دولة

خلص التقرير السنوي لمرصد الذخائر العنقودية، اليوم الاثنين، إلى أن أكثر من 100 دولة حظرت الذخائر العنقودية، لكن استخدامها مازال مستمرا.

وجاء في التقرير أن الأسلحة، التي تسبب إصابات مدمرة ووفيات، استخدمتها روسيا مجددا العام الماضي في أوكرانيا.

ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي أعدت التقرير، 314 حالة قتل وإصابة بسبب الذخائر العنقودية في أنحاء العالم خلال عام 2024، من بينها 208 حالات في أوكرانيا. وفي عام 2023، بلغ عدد الضحايا 219.

وأشارت المنظمة إلى أن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى، حيث أنه لم يتم تأكيد صلة الكثير من الحوادث بالذخائر العنقودية.

وأكد أنه يعتقد أن أوكرانيا استخدمت أيضا الأسلحة في روسيا، على الرغم من أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التحقق من ذلك بصورة مستقلة.

ويشار إلى أن روسيا وأوكرانيا ليستا من بين الـ 111 دولة التي وقعت على اتفاقية الذخائر العنقودية لعام2010.

ويذكر أن ليتوانيا أصبحت مطلع هذا العام أول دولة موقعة على الاتفاقية تنسحب منها، وأرجعت ذلك إلى تزايد تهديدات الأمن الإقليمي.

وتنص الاتفاقية على الحظر الكامل لاستخدام ونشر وإنتاج وتخزين ونقل الذخائر العنقودية.