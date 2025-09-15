بدء عودة النازحين بسبب الفيضانات إلى منازلهم في إقليم البنجاب الباكستاني

قال مسئولون، اليوم الاثنين، إن الأسر النازحة بدأت تعود إلى منازلها فيما انحسرت مياه الفيضانات بشكل كبير عبر مناطق كبيرة من إقليم البنجاب بشرق باكستان حيث تسبب ارتفاع مستويات الأنهار في نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص وفي وفاة نحو 100 آخرين خلال أسابيع من الفيضانات الموسمية.

وأضاف مدير عام إدارة الكوارث في البنجاب، عرفان علي كاتيا، أن مستويات مياه الفيضانات تنخفض في بانجناد حيث تتلاقى أنهار شيناب ورافي وبيز وسوتليج قبل أن تتدفق إلى إندوس.

ولفت المسئولون، إلى أن عمليات الإنقاذ والإغاثة جارية في بعض المقاطعات.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في البنجاب إن المياه غمرت أكثر من 4500 قرية في البنجاب خلال أسابيع من الأمطار الموسمية وعمليات إطلاق المياه المتكررة من السدود الفائضة في الهند المجاورة .

وأفادت الوكالة، بأن تدفق المياه في نهري رافي وشيناب عاد إلى الطبيعي وتتراجع المستويات في نهر سوتليج.

وذكرت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارثأإن الهند شاركت ستة إنذارات فيضانات على الأقل مع باكستان في الأسابيع الأخيرة وأدى إطلاق المياه إلى ارتفاع مستويات الأنهار في البنجاب، مما أسفر عن وقوع أضرار.

وأوضح مسئولون باكستانيون أنه كان من الممكن أن تكون الفيضانات أقل شدة إذا أطلقت الهند المياه بشكل تدريجي من السدود.