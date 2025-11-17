الوطنية للانتخابات: لا نتستر على المخالفين ونفحص التظلمات وسنتخذ المناسب حتى لو ألغينا الانتخابات بكاملها

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تتستر على مخالفة أو مخالف، مؤكدا أن

جميع التظلمات المقدمة أمام الهيئة يتم فحصها والهيئة ستعلن عن قرارها ونتيجة تلك التظلمات حتى لو وصل الأمر لإلغاء الانتخابات بكاملها أو إلغاء بعض الدوائر.

وأوضح بدوي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على نزاهة وشفافية العملية وتاكيدا على حق الناخبين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة وإيمانا بمبدأ الشفافية وتوافقا مع ما جاء بالصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي تأكيد الهيئة أنها بمنأي عن ما يحدث في العملية الانتخابية.

وأكد بدوي أن الهيئة لا تتستر على مخالفة أو مخالف، منوها أن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيلة وهم قضاة لا يبتغون سوى مرضاة الله

يفحصون ومازالوا يدققون في جميع الشكاوي المقدمة من الناخبين أو المرشحين أو المتابعين، منوها أنه تم الوصول ل88 تظلم حتى الأن لمقر الهيئة الوطنية.

وأشار بدوي إلى أن تقديم التظلمات وتلقي الهيئة لها ليس له نهاية وقت محددة وإنما هو مفتوح حتى إعلان النتيجة في موعدها المقرر له غدا وأنه من حق أي مرشح أو من رصد تجاوز في العملية الانتخابية التقدم بتظلم وسيتم فحصه بشكل مدقق.



- مطالبات الرئيس السيسي بشأن الانتخابات

وكتب الرئيس السيسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.

وأضاف: "أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".

وطالب الرئيس، الهيئة، بعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.