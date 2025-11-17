الوطنية للانتخابات: سنلغي الانتخابات في الدوائر التي شهدت مخالفات قانونية

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ليست بمنأى عن جميع التفاعلات التي صاحبت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وستعلن قرارها في التظلمات وما رصدته من مخالفت مع إعلان النتيجة اليوم الثلاثاء.

وأضاف بدوي في مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين، بعد مطالبات الرئيس السيسي بضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية، أن الهيئة بكامل تشكيلها -وهم قضاة لا يبتغون ألا وجه الله- لا يزالون يفحصون في التظلمات التي وردت لها سواء من الناخبيين أو المرشحين أو المتابعين، مؤكدًا أنه حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكلمها أو في بعض الدوائر لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين.

وقال بدوي إن "الهيئة تتصدى للتظلمات حتى موعد إعلان النتيجة اليوم الثلاثاء، وأي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق، وأي دائرة انتخابية شهدت مخالفات قانونية، أو تجاوز حدث في لجنة فرعية ستبطل الدائرة بالكامل".

واستطرد بدوي بأن الهيئة ليس لديها ما تُخفيه أو تخشى من إعلانه، ولا تتستر على أي مخالفة أو مخالف، وتعمل على نزاهة العملية الانتخابية وتأكيد حق الناخبين في اختيار ممثليهم، وذلك بالتوافق مع مطالبات الرئيس السيسي.

فيما قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، إن الهيئة تلقت 88 تظلمًا في بعض المحافظات والدوائر، والقرار بشأنها سيكون مع إعلان النتيجة، وحال إبطال الانتخابات في الدوائر التي شهدت عيب جوهري سيتحدد لها موعدًا لاحقًا لإعادة الانتخابات.