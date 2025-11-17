استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وزير الإعلام التشادي قاسم شريف محمد والوفد المرافق له.

أشاد الوزير التشادي أثناء زيارته استديو نجيب محفوظ بمكانة ماسبيرو في إفريقيا، وطلب تفعيل بروتوكول التعاون في المجال الإعلامي بين القاهرة وإنجامينا، والذي يتضمن تبادل المحتوي والتدريب الإذاعي والتليفزيوني.

وقال المسلماني: العلاقات بين مصر وتشاد في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي هي علاقات مميزة للغاية ، وزيارة الوزير التشادي كانت مهمة وضرورية ، لا سيما في إطار توجهات ماسبيرو الأفريقية اتساقاً مع الرؤية الرئاسية بشأن توطيد العلاقات مع الأشقاء في دول القارة السمراء.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام : طلب الجانب التشادي عرض برامج الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري .. وكذلك مسلسل ليالي الحلمية علي التليفزيون الوطني التشادي . وقد اتفقنا علي تبادل كبير للمحتوي باللغتين العربية والفرنسية ، وكذلك تعزيز المضمون الإعلامي .. الذي يدعم الدول الوطنية ، ويواجه التطرف والإرهاب والتدخل الخارجي .. من أجل منطقة تنعم بالأمن والتنمية.