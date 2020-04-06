اتحاد الغرف يدعو العاملين بالسياحة لاستكمال دوراتهم التدريبية من خلال قناة «يوتيوب»

البرامج تشمل كيفية تطهير وتعقيم المنشآت للتأكد من خلوها من أى آثار لفيروس كورونا



دعا الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف جميع المتدربين من العاملين بالمنشآت السياحية بمختلف تخصصاتها والمستفيدين من البرامج التدريبية التي يقدمها الإتحاد إلى استكمال الدورات التدريبية المقررة وذلك من خلال قناة فيلمية تبث عبر برنامج اليوتيوب حيث يقوم الاتحاد حاليا بتصوير المناهج التدريبية المقررة لستة مواد أساسية يتم التدريب عليها؛ حتى لا يتوقف التدريب اللازم لضمان جاهزية القطاع للسياحة بعد زوال الأزمة الراهنة.

وقالت هبة بكرى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب بالاتحاد أن البرامج التدريبية التي ستقدم عبر اليوتيوب ستتضمن برنامج خاص تم استحداث أساليب وكيفية التطهير والتعقيم للمنشآت والمرافق التابعة لها للتأكد من خلوها من أى آثار لفيروس كوفد-19.

وأشار إلى ان هذا البرنامج يقدم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية والتى قامت بدورها بتوفير الأدوات اللازمة والمواد المطهرة لتطهير الفنادق وتعقيمها وفقًا للمواصفات الموصى باستخدامها من قبل وزارة الصحة المصرية وكذا منظمة الصحة العالمية.

كما تشارك فى نفس البرنامج غرفة المنشآت السياحية فيما يخص التطهير والتعقيم الدورى للمطاعم الأعضاء بالغرفة.

وعقد الاتحاد المصرى للغرف السياحية اجتماعا ضم جميع المدربين وبحضور هبة بكرى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب بالاتحاد والدكتورة سها بهجت - مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب ومدير الاتحاد ومديرو التدريب بالاتحاد وغرفة المنشآت الفندقية للوقوف على أعداد المتدربين وتطوير المناهج والبرامج والتقنية المستخدمة وكذا الأسلوب الأمثل لاعتماد المدربين من خلال اختبار يبث أيضا عبر التقنيات الرقمية المتاحة.

كما يقدم الإتحاد بالتعاون مع شركة يونيليفر فود سولوشنز حلقات تدريبية على سلامة الغذاء والمستويات الصحية وقد تم بالفعل بثها عبر الانترنت وعلى صفحة الإتحاد وصفحة يونيليفر وهي موجهة في الأساس للطهاة والعاملين مطابخ الفنادق والمطاعم وتدرس من خلالها المناهج المحدثة والمعتمدة من الاتحاد ووزارة السياحة حيث تم توحيد المناهج.

ويعتبر الاتحاد أن استخدام الانترنت حاليا في تقديم تلك البرامج التدريبية هو بداية توجهه لتنفيذ مشروع التدريب التفاعلي عن بعد من خلال أحدث التقنيات الرقمية المتاحة والذي سيعلن عنه قريبا.