مانشستر يونايتد ينضم إلى ليفربول بالتراجع عن قرارهم المثير للجدل

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قرر نادي مانشستر يونايتد عدم تخفيض رواتب موظفيه خلال فترة توقف النشاط، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19».

ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» العالمية فإن يونايتد قرر عدم خفض رواتب موظفية، بالرغم من وجود القانون الذي يسمح بتخفيضها في الأزمة الحالي.

وأضافت الشبكة أن الرئيس التنفيذي للنادي إد وودوارد أكد في رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى جميع المتضررين، أن النادي سيواصل دفع رواتب جميع الموظفين كما لو كانوا يعملون كالمعتاد.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري، قد أعلنا تأجيل جميع المسابقات في إنجلترا، إلى أجل غير مسمى، بسبب فيروس كورونا المستجد.