 مانشستر يونايتد ينضم إلى ليفربول بالتراجع عن قرارهم المثير للجدل - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 أبريل 2020 12:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مانشستر يونايتد ينضم إلى ليفربول بالتراجع عن قرارهم المثير للجدل

علاء العزب
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 11:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 12:02 ص

قرر نادي مانشستر يونايتد عدم تخفيض رواتب موظفيه خلال فترة توقف النشاط، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19».

ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» العالمية فإن يونايتد قرر عدم خفض رواتب موظفية، بالرغم من وجود القانون الذي يسمح بتخفيضها في الأزمة الحالي.

وأضافت الشبكة أن الرئيس التنفيذي للنادي إد وودوارد أكد في رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى جميع المتضررين، أن النادي سيواصل دفع رواتب جميع الموظفين كما لو كانوا يعملون كالمعتاد.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري، قد أعلنا تأجيل جميع المسابقات في إنجلترا، إلى أجل غير مسمى، بسبب فيروس كورونا المستجد.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك