مساعد وزير التموين: طرح 800 سلعة في أكثر من 1000 منفذ لـ«أهلا رمضان»

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السلاسل التجارية لا تشهد زحامًا من المواطنين، مؤكدًا أن جميع السلع متوافرة للجمهور.

وأضاف «عشماوي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن وزارة التموين بصدد طرح 800 سلعة في أكثر من 1000 منفذ لمعرض «أهلًا رمضان»، مشيرًا إلى أن السلع سيتم طرحها في المنافذ الحكومية أو السلاسل التجارية التابعة للقطاع الخاص.

ولفت إلى بدء المعرض قبل شهر رمضان بأسبوع أو 10 أيام والإعلان عن الخصومات خلال تلك المدة، ذاكرًا أن الخصومات على السلع ستتراوح ما بين 20% إلى 25%.

وأوضح مساعد أول وزير التموين أن السلع تشمل ياميش رمضان، واللحوم، والدواجن، والبقوليات، بتخفيض طيب معتاد، قائلًا إن مصر لديها احتياطي آمن من السلع على ما يقرب من 20 سلعة.

وأشار إلى المخزون الاستراتيجي لهذه السلع يصل إلى ست أشهر، وهو أعلى من دول العالم بنسبة الضعف، متابعًا: «لدينا ضعف الاحتياطي، ولدينا سلاسل إمداد قوية تتيح كل السلع في المنافذ البالغ عددها 35 ألف منفذ».