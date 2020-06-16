 لافروف يحذر من تخريب مفاوضات السلام مع كييف - بوابة الشروق
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لافروف يحذر من تخريب مفاوضات السلام مع كييف

د ب ا
نشر في: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 5:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 5:30 ص

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء من تخريب مفاوضات السلام بين موسكو وكييف.

وقال لافروف مقطع فيديو بثته وزارة الخارجية الروسية إن روسيا لن تشارك في "لعبة القط والفأر" كما فعلت في السنوات السابقة مع خطة السلام لشرق أوكرانيا.

وأضاف لافروف أن روسيا لا تريد إجراء استفتاء على معاهدة محتملة بين موسكو وكييف لحل الصراع، محذرا من أن هناك "احتمالا كبيرا جدا"من أن تبدأ عملية التفاوض بالكامل من جديد إذا ما كانت هناك "نتيجة سلبية" في استفتاء.

واعتبر لافروف أنه يجري استغلال الوضع في بلدة بوتشا الأوكرانية الصغيرة بالقرب من كييف لصرف الانتباه عن المفاوضات. ورفض بشكل قاطع الاتهامات الأوكرانية بأن الجيش الروسي ارتكب مجزرة هناك.

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