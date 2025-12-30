 فرنسا تمنح الجنسية لجورج وأمل كلوني وتوأميهما - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 1:29 م القاهرة
فرنسا تمنح الجنسية لجورج وأمل كلوني وتوأميهما

باريس- (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 1:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 1:17 م

أعلنت الحكومة الفرنسية منح الجنسية الفرنسية للممثل الأمريكي جورج كلوني، وزوجته أمل، وتوأميهما إيلا وألكسندر.

وتم نشر خبر حصول نجم سلسلة أفلام "أوشنز" المولود في كنتاكي، وعائلته، في الجريدة الرسمية الفرنسية في مطلع الأسبوع الجاري.

وأشار الإعلان الحكومي إلى أن المحامية الحقوقية أمل كلوني، حصلت على الجنسية بموجب اسمها قبل الزواج، وهو أمل علم الدين. كما أشار إلى أن اسم جورج كلوني الأوسط هو تيموثي.

وكان الزوجان اشتريا عقارا في فرنسا عام 2021. وفي مقابلة مع مجلة "إسكواير" في أكتوبر الماضي، وصف كلوني /64 عاما/ "مزرعتهما في فرنسا" بأنها مقر إقامتهما الرئيسي، وهو قرار اتخذه هو وزوجته /47 عاما/ مع مراعاة ظروف توأميهما /8 أعوام/.

