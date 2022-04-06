مدرب لايبزج يطالب لاعبيه بالصبر أمام أتالانتا

طالب دومينيكو تيديسكو، مدرب فريق لايبزج الألماني، لاعبيه بالتحلي بالصبر وعدم الإفراط في المخاطرة، خلال لقاء الفريق مع ضيفه أتالانتا الإيطالي غدا الخميس في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وصرح تيديسكو للصحفيين اليوم الأربعاء "ينبغي ألا نفقد صبرنا . أظهرنا أمام (ريال) سوسيداد أننا قادرون على توجيه المباراة في الاتجاه الصحيح بعيدا عن الديار".

وتعادل لايبزج على أرضه مع سوسيداد في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ16 للمسابقة القارية، لكنه فاز بمباراة الإياب في إسبانيا، ليصعد إلى دور الثمانية مباشرة، بعدما عوقب سبارتاك موسكو الروسي، منافسه في دور الـ16، بالحرمان من المشاركة في البطولة، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأوضح تيديسكو أن لاعب الوسط الأمريكي تايلر آدامس سينضم لقائمة الغائبين عن المباراة، التي تضم أيضا المهاجم الدنماركي يوسف بولسن والمالي أمادو حيدرة، بسبب الإصابة.

من جانبه، أكد حارس المرمى المجري بيتر جالوتشي، قائد لايبزج، أن الفريق تطور كثيرا منذ أن خسر أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي في الظهور الأول للنادي الألماني بدور الثمانية للبطولة عام 2018.

وأوضح جالوتشي "كان هذا عامنا الأول على المسرح الدولي. كنا عديمي الخبرة. الآن تطورنا ولعبنا في الأدوار النهائية".

وصعد لايبزج إلى نهائي كأس ألمانيا عامي 2019 و2021، لكنه خسرهما، كما بلغ أيضا الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وشدد جالوتشي: "الآن يمكننا اللعب متسلحين بالمهارة والخبرة ، سيكون ذلك مهمًا ضد أتالانتا".