استمرار ليالي رمضان الثقافية والفنية لليوم الخامس بشمال سيناء

تواصلت فاعليات ليالي رمضان الثقافية والفنية والتي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة في مختلف قصور الثقافة بشمال سيناء لليوم الخامس، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

شهد اليوم الخامس من ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة العريش إقبالا كبيرا على العروض الفنية لفرقة العريش للفنون الشعبية، حيث لاقت تفاعلا من الجمهور وقدمت خلاله الفرقة عددا من الأغنيات منها "رقصة الفرح البدوي، رقصة قيم الأفراح، رقصة الدبكة، فقرات التنورة، رقصة الفرح العرايشى تدريب سامح الكاشف مدير الفرقة محمد محروس.

بينما نفذت مع الأطفال ورشتي "إبداع فني في الرسم " باستخدام الألوان الخشبية والباستيل الفلوماستر بمكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح بتوجيه من مسعود نصار مسئول النشاط، وورشة إبداع فنى بقصر ثقافة الشيخ زويد بتوجيه من أشرف خيرت مدير القصر بالإضافة إلى أمسية شعرية عقدها قصر ثقافة بئر العبد بإحدى التجمعات السكنية التابعة لأحياء مدينة بئر العبد للشاعر محمود الدويغرى قدم خلالها أبيات شعرية عن العلم وأبيات شعرية بعنوان النصيحة، أدارها إبراهيم القطاوى مسئول النشاط، بالإضافة الى محاضرة ثقافية بمكتبة ضاحية السلام بالعريش بعنوان رمضان برائحة الجنة، حاضرها الأستاذ محمد أحمد، تحدث عن روحانيات وأجواء شهر رمضان الكريم التي تؤثر في سلوك الأفراد، أعدها إسماعيل رضوان مدير المكتبة.

إلي جانب المقهى الثقافي لأدباء شمال سيناء والمهتمين بالأدب والشعر بسهرة ثقافية رائعة بقصر ثقافة العريش لليوم الخامس ضمن فعاليات برنامج شهر رمضان بحضور لفيف من أدباء سيناء، منهم الشاعر حسونة فتحي، الشاعر عبد الكريم الشعراوي، الشاعر عبدالله السلايمة، الشاعر محمد ناجى، الشاعر سمير محسن، الشاعر حاتم عبدالهادى، الشاعر عبد القادر عيد، الشاعر مصطفى آدم، الشاعر أسعد المالكي، بحضور مدير القصر ايناس سمير، ومدير عام الفرع أشرف المشرحانى، إشراف صفاء حمدي مدير إدارة الشئون الثقافية، بالإضافة لمعرض كتاب لإصدارات هيئة قصور الثقافة.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، "ليالى رمضان الثقافية في كل مكان"، بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى، وإشراف إقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد.