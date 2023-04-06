انطلاق دوري الأندية والأحياء الشعبية بإدارة شباب المنيا

أكد مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن وزارة الشباب والرياضة تطلق الدورات الرياضية على مستوى مراكز الشباب بكل المحافظات، وأكبر عدد لدورات رياضية بجميع مراكز الشباب بأنحاء الجمهورية ومراكز شباب المنيا كافة.



وأضاف أن مركز شباب تله شهد انطلاق تصفيات دوري الأندية والأحياء الشعبية تحت شعار "الرياضة حياة" في لعبة كرة القدم خماسي والتي تنظمها إدارة الرياضة بالمديرية.



وكان ذلك بحضور مدير إدارة شباب المنيا، علاء الدين علي عبد العظيم، والدكتور توني عبد الله توني رئيس قسم الرياضة بالإدارة، والكابتن عبدالعزيز محمد شادي أخصائي رياضي الإدارة، وتواجد مدير مركز شباب تلة والمدينة.



وجاء ذلك بمشاركة 10 فرق من إدارة المنيا، تم تقسيمهم وعمل القرعة ولعب المباريات على مدار يومين.



وأضاف "عكاشة"، أن الفرق المشاركة هي: "مركز شباب تلة، مركز شباب المدينه ج، بني أحمد، طهنشا، طهنا الجبل، زاوية سلطان، سوادة المدينة أ، ماقوسه، وريده، وبعد عمل القرعة وبدء المباريات صعد للدور قبل النهائي فريقي المدينه ج، وطهنا الجبل، وانتهت بفوز المدينة ج".



كما انتهت المباراة الثانية بين مركز شباب تلة وزاوية سلطان، لصالح مركز شباب تلة 2/0، ليصعد مركز شباب تلة، ومركز شباب المدينة ج إلى المباراة النهائية التي اتسمت بالجدية والندية، والإثارة والمنافسة الشريفة والروح الرياضية العالة بين الفريقين.



وانتهت المباراة بفوز مركز شباب المدينة ج، بضربات الترجيح 4/3 ليصعد مركز شباب المدينة ج للعب التصفيات النهائية على مستوى المحافظة.



كما أشار مدير إدارة شباب المنيا بضرورة متابعة تنفيذ الأنشطة وتكثيفها، وذلك لجذب الأعضاء لممارسة الأنشطة داخل مراكز الشباب.