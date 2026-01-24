فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز في التشكيل المتوقع أمام نهضة بركان

يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة قوية خارج أرضه أمام نهضة بركان المغربي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة تحمل أهمية كبرى في صراع الصدارة.

ويحل بيراميدز اللقاء محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد أن حقق الفوز في أول جولتين وحصد العلامة الكاملة، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن نهضة بركان المتصدر، الذي يملك الرصيد ذاته، ما يجعل المباراة بمثابة «صدام مباشر» على صدارة المجموعة.

ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني لبيراميدز على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، كريم حافظ

خط الوسط: أحمد عاطف قطة، مهند لاشين، وليد الكرتي، حامد حمدان

خط الهجوم: مصطفى زيكو، فيستون ماييلي

ويأمل بيراميدز بقيادة مدربه كرونوسلاف يورشيتش في مواصلة نتائجه الإيجابية على المستوى القاري، وتعزيز موقعه في الصدارة، مستفيدًا من الروح المعنوية المرتفعة بعد العروض القوية التي قدمها الفريق في الجولتين الماضيتين.

وفي المقابل، يسعى نهضة بركان بقيادة مدربه معين الشعباني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد يرفع رصيده إلى 9 نقاط ويبعد المنافس المباشر عن الصدارة، ما يجعل المباراة مواجهة حاسمة على لقب الجولة الثالثة.