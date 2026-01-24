شهيد وإصابات جراء تجدد القصف الإسرائيلي على غزة

استشهد مواطن وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري لليوم الـ 105 على التوالي.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أكد مصدر محلي ارتقاء شهيد وتسجيل إصابات باستهداف الاحتلال صباح اليوم، مجموعة من المواطنين في جباليا البلد بشارع غزة القديم.

وقبيل ذلك، أفاد مصدر محلي بإصابة مواطن برصاص الاحتلال في منطقة السلاطين غربي بين لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفجر اليوم أصيت مواطن 47 عامًا، برصاص إسرائيلي في الرأس وسط خان يونس، وفق مصدر طبي.

ووفق شهود عيان فإن طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع «كواد كابتر» أطلقت النار عليه قرب مفترق عمارة جاسر وسط المدينة، التي سبق أن انسحب منها جيش الاحتلال وفق بنود الاتفاق.

ومنذ وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر الماضي، استشهد وأصيب أكثر من 1820 فلسطينيا، جراء أكثر من 1300 خرق للاتفاق ارتكبها الاحتلال.