السيسي: الصيام الذي يتصومه حاليا مسلمون ومسيحيون شيء جميل جدا

أشادت إحدى أهالي منطقة السيدة زينب وتدعى منال صالح -خلال مأدبة إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات- بالإمكانيات والإنجازات التي تتوفر في حي الأسمرات، داعية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال الحوار الذي أداره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أهالي حي الأسمرات، اليوم الخميس، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات، مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.

ووجه الرئيس السيسي كلماته إلى منال قائلا: إنه منذ توليه مسئولية البلاد إلى اليوم، تم تنفيذ 2 مليون وحدة سكنية، و25% منها ينفذها المطورون العقاريون، غير مساكن الأهالي، وبالتالي توافر فرص عمل كثيرة في هذا الشأن.

وأضاف الرئيس السيسي أن كل ما تم إنجازه خلق العديد من فرص العمل للشباب من خلال مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج إلى 700 ألف فرصة عمل خلال العام الواحد للشباب الخريجين.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدول المتقدمة لم تستطع توفير ذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه الجميع، مشيرا إلى أن نسبة البطالة وصلت إلى 7.4%، لافتا إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة بالنسبة لدول كثيرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها الكثير، مشددا على أن الدولة تبذل كل ما في وسعها لتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف الرئيس السيسي: "الكلام الذي قلته من أوله لآخره، هو أننا دائما كأسرة واحدة، أسرة مصر، لازم يكون أولا عندنا أمل كبير وثقة كبيرة في أنفسنا، لأن الذي أنجز بفضل ربنا وبفضل جهودكم كثير جدا، ومازلنا شغالين، وسوف نعمل أكثر، في ظروف صعبة أكيد، لكن الدنيا تسير، ونعمل في ظل هذه الظروف".

ودعا الرئيس السيسي، الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام كريمة ومباركة وجميلة علينا جميعًا، قائلا: إن الصيام الذي يتصومه حاليا مسلمون ومسيحيون شيء جميل جدا".

وقال الرئيس السيسي في ختام الكلمة: "إننا نسير في برنامجنا ونحلم.. ونثق أن الله سبحانه وتعالى، بصبرنا وجهدنا وإخلاصنا وأمانتنا وشرفنا.. سوف يكلل المسيرة بفضله تعالى بالنجاح".