نشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فيديو توضيحي لطريقة الإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكيفية كتابة البيانات ورقم الجلوس.

• وجاءت أبرز تعليمات الوزارة كالتالي:

- البابل شيت يعتمد على تسجيل إجابة الاختيار من متعدد.

- ينقسم البابل شيت إلى (أ،ب،ج،د) للمدارس العربي و( a,b,c,d) لمدارس اللغات.

- قبل الإجابة يجب تسجيل بيانات الطالب في ورقة الإجابة بخط واضح وهي اسم الطالب واسم المدرسة والإدارة التعليمية ورمز نموذج الإجابة.

- تظليل رقم جلوس الطالب المكون من 6 أرقام بطريقة صحيحة لأن ذلك مهم أثناء عملية التصحيح.

- الإجابة على الأسئلة المقالية تكون بخط واضح بقلم جاف أزرق.

- تظليل الإجابة الصحيحة تظليل كامل وليس نصف تظليل أو خطوط.

- ممنوع استعمال الكوركتور.

- الإجابة في ورقة الإجابة للأسئلة المقالية يكون في الجزء المخصص لكل سؤال.

- ممنوع الإجابة في ظهر الورقة أو في كراسة الأسئلة.

- المواد خارج المجموع الكلي للطالب لا يوجد بها أسئلة مقالية بل أسئلة اختيار من متعدد فقط.