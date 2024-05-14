 تظليل دائرة الإجابة كاملة.. ما هي أبرز تعليمات التعليم للإجابة في البابل شيت؟ - بوابة الشروق
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تظليل دائرة الإجابة كاملة.. ما هي أبرز تعليمات التعليم للإجابة في البابل شيت؟

نيفين أشرف
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 4:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 4:46 م

نشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فيديو توضيحي لطريقة الإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكيفية كتابة البيانات ورقم الجلوس.

• وجاءت أبرز تعليمات الوزارة كالتالي:

- البابل شيت يعتمد على تسجيل إجابة الاختيار من متعدد.
- ينقسم البابل شيت إلى (أ،ب،ج،د) للمدارس العربي و( a,b,c,d) لمدارس اللغات.
- قبل الإجابة يجب تسجيل بيانات الطالب في ورقة الإجابة بخط واضح وهي اسم الطالب واسم المدرسة والإدارة التعليمية ورمز نموذج الإجابة.
- تظليل رقم جلوس الطالب المكون من 6 أرقام بطريقة صحيحة لأن ذلك مهم أثناء عملية التصحيح.
- الإجابة على الأسئلة المقالية تكون بخط واضح بقلم جاف أزرق.
- تظليل الإجابة الصحيحة تظليل كامل وليس نصف تظليل أو خطوط.
- ممنوع استعمال الكوركتور.
- الإجابة في ورقة الإجابة للأسئلة المقالية يكون في الجزء المخصص لكل سؤال.
- ممنوع الإجابة في ظهر الورقة أو في كراسة الأسئلة.
- المواد خارج المجموع الكلي للطالب لا يوجد بها أسئلة مقالية بل أسئلة اختيار من متعدد فقط.

 

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