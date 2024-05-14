الدفاع المدني بغزة: مهماتنا خلال الحرب تعادل جهود 24 عاما

قالت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنها نفذت منذ 7 أكتوبر الماضي، 37 ألفا و500 مهمة إنسانية داخل القطاع، "ما يعادل جهود 24 عاما من العمل في الوضع قبل الحرب الإسرائيلية".

وأضافت المديرية، في بيان، نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء: "على مدار الساعة تواصل طواقم المديرية العامة للدفاع المدني القيام بواجبها الإنساني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، بالتزامن مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأكدت أن "جهود طواقم الدفاع المدني الإنسانية التي نبذلها لم تتوقف في جميع محافظات قطاع غزة، حيث أننا وعلى مدار حرب الإبادة الجماعية قمنا بتنفيذ 37 ألفا و500 مهمة إنسانية، وهو ما يعادل 24 عاماً من العمل في الوضع ما قبل الحرب".

وأشارت إلى أن ذلك "أدى إلى زيادة تهالك وتلف المركبات والمعدات، وبرغم ما تعرضنا له من الاحتلال من قتل كوادر الدفاع المدني".

استهداف الطواقم

وقالت المديرية: "فقدنا 69 شهيداً من رجال الدفاع المدني، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار القضاء على هذه الجهود، مع أن القانون الدولي يشكل حماية لطواقم الدفاع المدني، غير أن الاحتلال لا يأبه بذلك، ويواصل قتل طواقمنا ويضعها في دائرة الاستهداف".

وأوضحت أن "الأمر الأكثر خطورة هو انعدام الوقود بشكل كامل، وهو ما يترتب عليه حالة العجز الكبير وتشكل أزمة إنسانية عميقة، وسيؤدي كل ذلك إلى فقدان آلاف المواطنين حياتهم نتيجة تعذر الوصول إليهم".

كما أدانت مديرية الدفاع المدني "قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني، واستهداف وإصابة أكثر من 250 منهم، بينهم العشرات عادوا إلى العمل، ومنهم من أصيب أكثر من مرة".

أعوام لرفع الأنقاض

وفي ظل عدم توفر المعدات الثقيلة، قالت المديرية إن "العمل بهذه الآلية البدائية سيستغرق 6 أعوام، خاصة وأن مسئولين أمميين قدروا بأن قصف الاحتلال خلّف ما لا يقل عن 37 مليون طناً من الأنقاض والركام في جميع محافظات قطاع غزة".

واعتبرت أن "صمت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأممية حكماً بالإعدام على جهاز الدفاع المدني، وبالتالي القضاء على كل جهود الإغاثة والطوارئ والإنقاذ التي يشرف عليها الدفاع المدني، وهذه جريمة ضد القانون الدولي".